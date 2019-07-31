Портал "упал": сайт ГИБДД России не выдержал интереса пользователей к карте камер

Новый раздел был создан для информирования водителей, а также разработчиков навигационных приложений.

СУХУМ, 31 июл - Sputnik. Сайт ГИБДД России перестал работать после того, как на портале была опубликована карта с информацией о всех фото- и видеокамерах.

"Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорится на сайте ГИБДД.

В среду ГИБДД запустила в тестовом режиме на своем сайте интерактивный раздел. Там была "собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации", рассказывала РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раздел с картой камер появился на сайте ГИБДД после заявления Владимира Путина том, что камеры на дорогах необходимы для снижения числа аварий и сохранения жизней, поэтому прятать их, чтобы подвести человека под штраф, не нужно.

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