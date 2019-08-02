Под парусами Боспора: морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Протяженность маршрута - 200 морских миль, что составляет около 360 километров. Путешествие можно начинать как с одной стороны, так и с другой.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Краснодарский край, рассказал РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Маршрут, который назвали "Паруса Боспора" проходит по некогда античным полисам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический).

"Благодаря новому турмаршруту мы соединили Крым и Кубань морским сообщением, проложив тем самым путь как для организованных туристических групп, так и для самостоятельных туристов", - сказал Волченко.

Министр отметил, что античное наследие России является общемировым наследием, и развитие нового турмаршрута становится для Крыма прорывным моментом в международном признании и привлечении внимания иностранных туристов.

"Развитие яхтенного туризма является приоритетным направлением для Крыма. Это новые возможности и глобальный импульс к развитию туризма в наших регионах в целом. И, конечно, всегда ярким событием для каждого туриста будет проход на морском судне под арками Крымского моста - это незабываемое зрелище", - отметил министр.

Маршрут, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, создан по результатам проведения парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства", открывшей курортный сезон 2019 на Юге России. Продолжительность маршрута пять-восемь дней.

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