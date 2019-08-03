Важный нюанс: рассекречен пункт, исключенный из декларации Японии и СССР о мире

Япония рассекретила документы, которые свидетельствуют, что страна отказалась запрещать у себя ядерное оружие, несмотря на предложение Советского Союза.

СУХУМ, 3 авг - Sputnik. СССР предлагал Японии включить в Совместную декларацию о мире 1956 года пункт о стремлении сторон к отказу от ядерного оружия, но Токио эту идею отклонил, сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Согласно рассекреченным документам, Токио настаивал на том, чтобы обсудить вопрос о запрещении ядерного оружия уже после восстановления дипломатических отношений. Связано это было стем, что с 1951 года Япония находилась под "ядерным зонтиком" США и подписаться под антиядерным заявлением не могла.

В результате по настоянию японской стороны этот пункт исключили из декларации.

Декларация Японии и СССР о мире, подписанная в 1956 году, восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. Стороны заявляли, что продолжат переговоры о мире, после чего должен был решиться вопрос о принадлежности Южных Курил. Однако в 1960 году Япония вступила в военный союз с США, и СССР отказался от переговоров о принадлежности островов.

Сейчас между Токио и Москвой идет новый этап переговоров о мирном договоре и принадлежности островов. Премьер Японии Синдзо Абэ в июле заявил, что рассчитывает заключить мирный договор до окончания своего срока на посту премьера. Полномочия Синдзо Абэ завершатся в 2021 году.

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