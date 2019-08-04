Ушел из жизни певец Вилли Токарев

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Умер российский певец и композитор Вилли Токарев, передает РИА Новости.

Отмечается, что Токарев ушел из жизни из-за онкологического заболевания. Последний месяц он находился в одной из московских клиник, куда его госпитализировали 2 июля.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через два года вышел второй альбом Токарева — "В шумном балагане", — который прославил музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый". В общей сложности Токарев записал около полусотни альбомов.

В конце восьмидесятых и начале девяностых артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.