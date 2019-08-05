Площадь пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока снизилась за неделю на 25%

Ранее сообщалось, что авиация Минобороны и МЧС России за четыре дня ликвидировала лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области на площади 753 тысячи гектаров.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока снизилась за неделю на 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Усиление группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более одного миллиона гектаров, общая площадь пожара с 30 июля сократилась на 25%", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что все природные пожары на особо охраняемых территориях ликвидированы.

По его словам, площадь активного горения на сегодняшний день составляет около 57 тысяч гектаров.

Основные усилия пожарных сосредоточены в Красноярском крае, Иркутской области и в Якутии.

В труднодоступных районах регионов России действуют 270 лесных пожаров на площади свыше 2,3 миллиона гектаров, по которым принято решение прекратить либо приостановить тушение, сообщается на сайте Авиалесоохраны в понедельник.

В сообщении Авиалесоохраны уточняется, что указанные пожары не несут угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен".

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