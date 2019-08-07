Спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате штурма дома Атамбаева в селе Кой-Таш пострадали более десяти человек. Сторонники экс-президента подтвердили его задержание силовиками.

Сообщается, что в настоящее время у резиденции находятся несколько сотен людей, поддерживающих экс-президента. Периодически они закидывают силовиков камнями. Те в ответ стреляют резиновыми пулями.

В Бишкеке спецназ штурмует резиденцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Судя по всему, Атамбаев выполняет обещание отстреливаться при попытке ареста. pic.twitter.com/yKLrjbv4aE

— vladislav zheltowsky (@v_zheltowsky) 7 августа 2019 г.



Бывшего киргизского лидера подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

24 июля Атамбаев вылетел в Москву, где встретился с президентом России Владимир Путин. Российский лидер отмечал, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Путин проинформирован о ситуации, складывающейся вокруг Атамбаева, сообщила в среду 7 августа пресс-служба Кремля после сообщений о штурме дома экс-президента.