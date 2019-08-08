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Samsung показал два новых смартфона на презентации в Нью-Йорке

EDUARDO MUNOZ
В мире
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Презентация новых смартфонов линейки Galaxy проходила в в среду 7 августа в Нью-Йорке.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+, передает РИА Новости.

Концепт складного смартфона от Samsung
© Фото: nieuwemobiel
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У Galaxy Note 10 диагональ экрана в 6,3 дюйма, а модель Galaxy Note 10+ поступит в продажу с диагональю в 6,8 дюйма — самой большой в семействе смартфонов.

Новые модели оснащены основной камерой с четырьмя модулями и фронтальной камерой, однако в Galaxy Note 10+ будет встроена и 3D-камера.

Оперативная память Note+ составит 12 гигабайт, у Note 10 — восемь гигабайт. Кроме того, оба аппарата наделены 256 гигабайтами встроенной памяти.

Разработчики подчеркнули, что представленные смартфоны будут заряжаться в сверхбыстром режиме, и на полную зарядку уйдет лишь полчаса. Также емкость аккумулятора для Note 10 и Note 10+ составит 3500 и 4300 миллиампер в час соответственно.

Ожидается, что стоимость смартфонов в России достигнет 76 990 и 89 990 рублей соответственно.

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Теги:
Samsung Group


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