Минкомсвязи России: постоянно следим за судьбой Вышинского

Минкомсвязи следит за развитием ситуации вокруг журналиста Кирилла Вышинского, который содержится под стражей на Украине, сообщили в ведомстве.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что Минкомсвязи следит за делом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене.

"Мы вообще очень плохо относимся, когда журналистов преследуют за их профессиональную деятельность. Когда это происходит в нашей стране, мы с этим боремся и помогаем журналистам. И когда это происходит за пределами нашей страны, мы тоже считаем, что журналистам надо помогать. Судьба Кирилла Вышинского — она находится в зоне нашего внимания, мы этого не забываем и постоянно следим", — сказал Волин журналистам.

Кроме того, добавил он, "по линии всех органов власти Российской Федерации эта тема не уходит в песок и постоянно поднимается и контролируется".

Ранее Подольский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября. Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

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Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту подозревают в поддержке республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.