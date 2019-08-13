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Суд в Киеве перенес рассмотрение жалобы на арест Вышинского из-за неявки адвоката

© Sputnik / Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (211)
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Подольский районный суд Киева 19 июля отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство и продлил арест журналиста до 19 сентября.

СУХУМ, 13 авг - Sputnik. Суд в Киеве перенес рассмотрение апелляции защиты руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского на продление ему срока содержания под стражей из-за занятости адвокатов в других делах, сообщил РИА Новости адвокат Вышинского Андрей Доманский.

"Другие адвокаты, которые принимают участие в данном деле, не смогли прибыть вовремя на данное судебное заседание, поскольку они принимают участие в другом уголовном деле. Поэтому было подано ходатайство с учетом интересов нашего подзащитного Кирилла Вышинского, чтобы у него было минимум два защитника для обеспечения права на защиту. Было подано ходатайство о переносе, оно было поддержано судом", - заявил Добманский

Доманский также отметил, что заседание перенесено на 20 августа на 11:00.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (211)

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Теги:
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