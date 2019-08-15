Россия — это романтично: Эрик Робертс хочет получить российское гражданство

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Американский актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить российское гражданство.

"Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство", - сказал Робертс РИА Новости на международном турнире по боевому самбо в Сочи.

Актер стал почетным гостем международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70". Он сам является обладателем черного пояса по тхэквондо и всегда говорит о своей любви к боевым искусствам.

Робертс неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна.

"Россия - это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь", - сказал актер.

Ранее российское гражданство получили американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.

Читайте также: