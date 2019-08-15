Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Кремле

Строители обнаружили бомбу времен Великой Отечественной войны в Кремле во время ремонтных работ по укреплению грунта.

СУХУМ, 15 авг- Sputnik. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Кремля во время ремонтных работ по укреплению грунта, сообщает РИА Новости.

"В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию", — рассказал агентству комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

Отмечается, что бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

В первые годы войны, несмотря на усиленную маскировку, Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета 10-11 августа 1941 года одна из бомб упала рядом с Никольской башней.

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