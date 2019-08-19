Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Два самолета швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, сообщает РИА Новости.
На борту находились помощник президента России и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Марселе.
Песков назвал произошедшее актом гостеприимства.
"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.
Переговоры лидеров России и Франции пройдут в понедельник 19 августа.
Во вторник 13 августа над нейтральными водами Балтики к борту министра обороны России Сергея Шойгу попытался приблизиться истребитель НАТО F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко. Инцидент произошел, когда самолет с российским министром обороны на борту следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.
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