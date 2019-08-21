США продадут Тайваню истребители F-16, Пекин заявил протест

Пекин в июле после сообщений о возможности этой сделки предостерег США от вмешательства в дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты Вашингтона и Тайбэя.

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Госдепартамент США одобрил возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на 8 миллиардов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Пентагона.

"Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью 8 миллиардов долларов", - сказано в сообщении.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил на специально созванном брифинге, что официальный Пекин выражает протест США в связи с решением одобрить продажу вооружений Тайваню, Пекин намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских компаний.

"Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление", - заявил дипломат и добавил, что "Пекин введет в отношении соответствующих американских компаний санкции, как уже ранее предупреждал официальный Пекин".

МИД Китая ранее неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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