Дело Вышинского: конец ли свободе слова на Украине

16 сентября в Киеве должно состояться заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бездоказательно обвиняемого в госизмене.

В среду 28 августа апелляционный суд в Киеве принял решение освободить из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное обязательство.

Под стражей он находился больше года – с 15 мая 2018 года.

Что дело Вышинского значит для свободы слова на Украине – смотрите на видео.

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