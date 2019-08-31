Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Отбывающий пожизненное заключение убийца американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил ножевые ранения в тюрьме в Калифорнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Отмечается, что Серхан получил ранения в пятницу днем во дворе тюрьмы, где его и обнаружили охранники.
75-летнего мужчину доставили в больницу, находящуюся за пределами тюрьмы. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
Серхан был осужден за убийство Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, выдвинутого на пост главы государства. В Кеннеди выстрелили в гостинице Ambassador в Лос-Анджелесе в ночь на 5 июня 1968 года, на следующий день он скончался. Убийца сначала был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения.
Серхан отбывает наказание в тюрьме Ричарда Дж. Донована в Калифорнии.
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