"Лето, прощай!": пользователи "атаковали" инстаграм солиста 30 Seconds to Mars

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Подписчики устроили "атаку" на страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в инстаграме.
В комментариях под последней публикацией музыканта русскоязычные пользователи начали прощаться с летом 2019 года.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Флешмоб начал российский шоумен Гарик Харламов, который призвал своих подписчиков таким образом "напасть" на страницу солиста 30 Seconds to Mars. Выбор "жертвы" был вполне обоснован: фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.
Ранее пользователи устроили "чат" на странице американской певицы Леди Гаги, после слуха, о том, что девушка увела мужа у модели Ирины Шейк.