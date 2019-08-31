"Лето, прощай!": пользователи "атаковали" инстаграм солиста 30 Seconds to Mars

Русскоязычные пользователи Instagram засыпали комментариями аккаунт солиста группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Так они поддержали флешмоб, посвященный последнему дню лета.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Подписчики устроили "атаку" на страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в инстаграме.

В комментариях под последней публикацией музыканта русскоязычные пользователи начали прощаться с летом 2019 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🥬🥕🍎🥑🍈🌶🥒🍅🍐🌽 Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 30 Авг 2019 в 5:19 PDT

"Прощай, лето!", "Вот и лето прошло, будто не бывало", - пишут российские пользователи соцсети.

© Foto/ Screenshot: jaredleto Комментарии под одной из фотографий Джареда Лето на его странице в инстаграме

Флешмоб начал российский шоумен Гарик Харламов, который призвал своих подписчиков таким образом "напасть" на страницу солиста 30 Seconds to Mars. Выбор "жертвы" был вполне обоснован: фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.

© Foto/ Screenshot: jaredleto Комментарии под одной из фотографий Джареда Лето на его странице в инстаграме

Ранее пользователи устроили "чат" на странице американской певицы Леди Гаги, после слуха, о том, что девушка увела мужа у модели Ирины Шейк.