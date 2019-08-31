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"Лето, прощай!": пользователи "атаковали" инстаграм солиста 30 Seconds to Mars

© AP Photo. Lionel Cironneau
В мире
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Русскоязычные пользователи Instagram засыпали комментариями аккаунт солиста группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Так они поддержали флешмоб, посвященный последнему дню лета.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Подписчики устроили "атаку" на страницу солиста рок-группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето в инстаграме.

В комментариях под последней публикацией музыканта русскоязычные пользователи начали прощаться с летом 2019 года.

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Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

"Прощай, лето!", "Вот и лето прошло, будто не бывало", - пишут российские пользователи соцсети.
© Foto/ Screenshot: jaredleto
Комментарии под одной из фотографий Джареда Лето на его странице в инстаграме

Флешмоб начал российский шоумен Гарик Харламов, который призвал своих подписчиков таким образом "напасть" на страницу солиста 30 Seconds to Mars. Выбор "жертвы" был вполне обоснован: фамилия музыканта на русском языке звучит точно так же, как название времени года.

© Foto/ Screenshot: jaredleto
Комментарии под одной из фотографий Джареда Лето на его странице в инстаграме

Ранее пользователи устроили "чат" на странице американской певицы Леди Гаги, после слуха, о том, что девушка увела мужа у модели Ирины Шейк.



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