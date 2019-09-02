New York Times: техасский стрелок был уволен за несколько часов до инцидента

Мужчина открыл стрельбу 31 августа и был убит. Число жертв достигает семи человек, еще более 20 пострадали.

СУХУМ, 2 сен — Sputnik. Мужчину, который открыл огонь по людям в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, передает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Полиция идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора (Seth Ator). Отмечается, что он не был связан с террористическими организациями. Начальник полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что изначально власти отказывались назвать имя стрелка, не желая способствовать его "известности за то, что он сделал".

Власти проинформировали о том, что Этор был уволен со своей работы в компании грузовых перевозок в субботу утром. На данный момент у правоохранителей нет данных о мотивах стрелка, но стало понятно, что он действовал в одиночку.

Кроме того, телеканал CNN показал фотографии стрелка, которые ему передал источник из правоохранительных органах.

Канал добавляет, что Этор в 2001 году был арестован в связи с тем, что незаконно проник на частную территорию и уклонялся от задержания. В 2018 году ему был выписан штраф за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков. Подробности обоих дел не раскрываются.

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