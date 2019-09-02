Одна из крупнейших за год магнитных бурь накрыла Землю

Магнитная буря стала второй по силе в этом году и продлится до утра вторника.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

"Довольно заметное усиление геомагнитной активности регистрируется в настоящее время одновременно почти всеми станциями слежения на нашей планете", - сказано на сайте института.

Максимальные всплески, которые фиксируются учеными, составляют два балла по пятибалльной шкале. Она связана с приближением к Земле потока быстрого солнечного ветра.

"Некоторым сюрпризом, однако, стало раннее начало бури, которое ожидалось не раньше воскресенья, а также ее сила — прогноз был лишь на бурю обычного для этого года минимального первого уровня", - отмечается в сообщении.

Происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году. Отмечается, что "более крупное событие регистрировалось за прошедшие восемь месяцев лишь однажды — в мае текущего года, когда буря достигла уровня 3 из 5".

"Учитывая довольно большую скорость текущего потока, а также стабильную обстановку на Солнце, с большой вероятностью он повторно придет к Земле в конце сентября, 27-28 числа. Повторится ли в данные дни буря текущей силы, или за это время скорость течений плазмы снизится, сказать сейчас трудно", - заявляют ученые.

Наиболее подвержены магнитным бурям пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертонические болезни. Врачи рекомендуют людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при магнитной буре регулярно принимать лекарства и следить за артериальным давлением.

Для того чтобы легче перенести предстоящую магнитную бурю, выбирайте полноценный отдых и правильное питание. Больше времени проводите на свежем воздухе, пейте воду и тонизирующие напитки и постарайтесь отказаться от вредных привычек.

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