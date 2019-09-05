ООН: более 40% жителей КНДР страдают от недоедания

Сведения автор доклада получил "от бежавших из КНДР лиц, членов семей жертв нарушения прав человека и других информаторов".

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Около 11 миллионов жителей КНДР (43,3% населения) страдают от недоедания, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Северной Корее Томаса Охеа Кинтаны.

Доклад готовился на основе двух поездок спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны в Южную Корею 7–11 января и 17–21 июня. В документе сообщается, что Кинтана провел встречи с дипломатами МИД и членом парламента Южной Кореи, членами корпоративной ассоциации Кэсонского промышленного комплекса, исследователями Корейского института национального объединения, членами организаций ООН и гражданского общества.

Более того, спецдокладчик встретился со специалистами по СМИ. Он также побеседовал с бежавшими из КНДР в расположенных в Южной Корее центрах для переселенцев. Представитель ООН пообщался в том числе с теми, чьи родственники были отправлены в Северной Корее в лагеря для политзаключенных.

По информации Кинтаны, продовольственная безопасность в КНДР находится на тревожно низком уровне.

"По сведениям ООН, от недоедания страдают 11 миллионов человек, или 43,4% от общей численности населения. Значительное число жителей КНДР просто не имеют постоянного доступа к продуктам питания в достаточном объеме, и потребляемая ими пища лишена витаминов, белка и жиров", - говорится в докладе.

В документе со ссылкой на данные исследования, проведенного в 2017 году при поддержке Детского фонда ООН, сказано что одна треть детей в возрасте от 6 до 23 месяцев в КНДР не получала минимально приемлемого питания (складывается из минимального разнообразия рациона в сочетании с минимальным количеством приемов пищи).

В докладе также значится со ссылкой на это исследование, что 2,5% детей в возрасте до пяти лет страдают недостатком веса, а 0,5% –– гипотрофией в тяжелой форме.

"В 2019 году, по оценкам, от недоедания страдали 140 тысяч детей, из которых 30 тысяч в КНДР подвержены повышенному риску смерти", - говорится в докладе.

Автор также обращает внимание на то, что власти КНДР проводят провальную экономическую и сельскохозяйственную политику. В частности, пишет спецдокладчик, это выражается в недостатках в распределении ресурсов и "повсеместной дискриминации в рамках государственной системы распределения, при которой рядовые граждане, особенно фермеры, не снабжаются продовольствием". "Недостаток продовольственной безопасности усугубляется климатическими условиями, неплодородностью земель, стихийными бедствиями и негативным воздействием санкций", - отмечается в документе.

Кроме того, в КНДР "по-прежнему широко распространены слежка и пристальное наблюдение за гражданами и другие жесткие ограничения основных свобод".

"Жизнь граждан тщательно отслеживается властями и окружающими", - говорится в документе. По словам составителя, предполагается, что каждый гражданин КНДР должен принадлежать к какой-то группе, будь то союз молодежи, профсоюз или женский союз, и "обязан участвовать в собраниях, посвященных самокритике, которые проводятся каждую субботу".

"Эта практика нарушает право беспрепятственно придерживаться своих мнений и право на неприкосновенность личной жизни. Граждане, которые недавно покинули страну, информировали спецдокладчика о том, что в ходе собраний, посвященных самокритике, каждый человек должен сознаваться в своих проступках за неделю, состоявших в невыполнении указаний Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, отсутствии усердия и добросовестности в работе и в безнравственном поведении в отношении других людей", - говорится в докладе.

"Одна из женщин заявила, что устала от того, что ее вызывали для критики других людей, и что ей приходилось их критиковать даже, когда критиковать было не за что", - пишет спецдокладчик ООН.

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