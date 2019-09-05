Путин об обмене заключенными с Украиной: подходим к финалу переговоров

Виктор Медведчук (глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа) ранее заявил, что переговоры об обмене заключенными уже находятся на стадии завершения.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Я думаю, что господин Медведчук (глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — ред.) будет меня сейчас мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации, и нам достаточно сложно было принимать решение в отношении конкретных людей. Мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе с официальными властями. Так что, я думаю, что в ближайшее время это станет известно", - сказал Владимир Путин.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что переговоры об обмене заключенными уже находятся на стадии завершения.

В свою очередь украинский адвокат Валентин Рыбин заявил, что ситуация с обменом пока остается на прежнем уровне, они ожидают указа президента Украины Владимира Зеленского о помиловании.

Отношения Москвы и Киева переживают непростой период. После госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России стороны не могут договориться по ряду вопросов, в частности по обмену заключенными. В последние месяцы идет активная работа в этом направлении, однако точные даты и имена не называются.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о прогрессе в переговорном процессе. Однако он отметил, что для достижения результатов по вопросу обмена важно выполнение Киевом обязательств, достигнутых по Донбассу.

Читайте также: