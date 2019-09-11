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Заседание правительства РФ

Советские нормативные акты отменили в России

© Sputnik / Александр Астафьев
В мире
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Советские нормативы должны прекратить свое действие на территории России до конца этого года.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. Нормативные акты СССР и РСФСР прекратят действовать в России с 1 января 2020 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России страны в среду 11 сентября.

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Медведев в программе "Диалог" в эфире канала "Россия 24" подчеркнул, что правительству предстоит большая работа по отсеву ненужных и устаревших нормативов, "которые вредят развитию страны и ограничивают экономику".

Часть документов признали утратившими силу и не действующими еще в 2017-м. В частности, речь идет о потерявших актуальность постановлениях 1929-1989 годов.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне; об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети; об оплате труда на лесозаготовках; об упорядочении зарплаты работников гражданского воздушного флота и многие другие.

В перечень актов РСФСР включены, в частности, постановления о повышении заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ; об утверждении должностных окладов членам экипажей судов речного флота с дистанционным управлением и другие.

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Теги:
СССР, Россия


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