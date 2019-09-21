Эрдоган: Турция готова к военной операции в Сирии

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии вдоль границы с Турцией.

СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, заявил Президент Турции Тайип Эрдоган заяивл, что турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии на востоке от Евфрата, передает РИА Новости.

"Мы завершили подготовку к операции в Сирии вдоль нашей границы. Регион почти очищен от ИГ*. Выдумали новую организацию "Сирийские демократические силы". На самом деле это трюк, она ничем не отличается от YPG (силы самообороны сирийских курдов). В ее состав входят несколько террористических организаций", - сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что "Анкара не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PПK (Рабочей партии Курдистана - ред.)".

Как ранее сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.

В понедельник Эрдоган заявил, что Анкара готова в течение двух недель начать операцию в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, если совместно с США там не будут приняты конкретные меры по созданию зоны безопасности.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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