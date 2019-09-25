Структурные изменения: Абэ заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН

Дискуссии о реформе Совбеза ООН, который состоит из пяти постоянных членов с "правом вето" и десяти непостоянных, идут с начала 90-х годов.

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН, передает РИА Новости.

"Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас", — сказал он.

Глава японского правительства также обратил внимание присутствующих на вклад, который его страна вносит в дело борьбы с преступностью, повышении образования и укреплении социальной роли женщин. А именно, в течение трех ближайших лет Япония поможет получить качественное образование девяти миллионам детей и молодежи из Азии и Африки.

Официальный Токио стремится к расширению состава постоянных членов Совбеза ООН, вместе с Германией, Индией и другими странами рассчитывая войти в состав СБ на постоянной основе.

О необходимости изменений не раз заявляли мировые лидеры. Так, например, в начале сентября Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе Восточного экономического форума заявили, что Совбез должен стать более "представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности".

Глава МИД Германии Хайко Маас, в свою очередь, ранее заявлял, что состав Совбеза ООН "больше не соответствует духу современности".

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