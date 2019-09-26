Ушел из жизни экс-президент Франции Жак Ширак

Экс-президент Франции и бывший мэр Парижа Жак Ширак скончался в окружении близких на 87-м году жизни.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Франс Пресс со ссылкой на семью.

"Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно", — приводит агентство слова зятя Ширака Фредерика Сала-Бару.

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 годы.

Жак Рене Ширак появился на свет 29 ноября 1932 года в обеспеченной парижской семье руководителя авиационной компании Абеля Франсуа Ширака и домохозяйки Мари-Луизы Валетт. Начальное образование будущий президент Франции получил в столичной частной школе "Cours Hattemer", а затем продолжил учебу в лицеях Карно и Луи-Ле-Гран. Получив степень бакалавра, юный Жак три месяца служил моряком на угольном транспорте.

В молодости Ширак играл в регби за юношескую команду, а в университетские годы защищал цвета студенческого спортивного клуба.

Политическая биография Ширака началась в 1962 году, когда французский премьер-министр Жорж Помпиду назначил молодого активиста начальником личного штаба. Когда Помпиду стал главой правительства Франции, его протеже получил пост министра сельского хозяйства и быстро заработал репутацию защитника интересов фермеров и противника аграрной политики США, Западной Германии и Европейской комиссии.

При президенте Жискаре д'Эстене был назначен премьером. Позже его сместили, и он возглавил оппозиционную партию "Объединение в поддержку республики".

С 1977 года занимал пост мэра Парижа. В 1986 году вновь возглавил правительство, после чего в 1995-м выиграл президентские выборы.