Ополченцы ДНР сбили ударный беспилотник украинских силовиков

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.

СУХУМ, 29 сен - Sputnik. Представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин сообщил, что ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило ударный беспилотник украинских силовиков в Донбассе, передает РИА Новости.

"Благодаря профессиональным действиям наших защитников, за прошедшие сутки враг потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа "Фантом", дооборудованный по методике ИГ* приспособлением для сброса самодельных взрывных устройств", - сказал Никитин.

По его мнению, силовики пытались нанести сбеспилотника удар по жилым кварталам республики.

"На одном из видеофрагментов с беспилотника запечатлен момент сброса взрывных устройств на территорию гражданской инфраструктуры", - добавил Никотин.

Он отметил, что видеоматериалы переданы в прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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