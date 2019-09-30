Все лесные пожары потушены в России

СУХУМ, 30 сен - Sputnik. Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана России.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров на площади 94 гектара.
Лесные пожары в Сибири
Режим ЧС из-за лесных пожаров был объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь пожаров составляет около 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попали более 600 населенных пунктов.
В тушении пожаров участвовали почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД "провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины". Об исполнении нужно доложить в правительство до 1 ноября этого года.
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