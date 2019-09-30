"Запад это игнорирует": новая сторона Дамаска после войны

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. "В Дамаске безопасно?" — вопрос, волнующий многих из тех, кто следит за ситуацией в Сирии. Еще недавно восточную часть города контролировали боевики, мирные кварталы обстреливали. Как изменилась столица арабской республики за полтора года, рассказывает Антон Скрипунов в материале для РИА Новости.

Спешно забытый ужас

Одна из главнейших святынь Дамаска — церковь Ханания. Именно тут, согласно Новому Завету, в доме Анании прозрел и крестился гонитель христиан Савл, ставший апостолом Павлом.

Когда местным христианам угрожало уничтожение, мировая общественность не желала этого видеть. Христианский квартал Баб Тума граничит с районом Джобар на востоке Дамаска, который заняли боевики. Оттуда на головы мирных жителей сыпались мины, и со временем ужас стал обыденностью: несмотря на смертельную угрозу, люди продолжали жить как обычно. А западные СМИ писали о том, как плохо Джобару, игнорируя страдания соседнего Баб Тумы.

"Когда я встречался с представителями различных Церквей, СМИ и общественных организаций в странах Запада, то сталкивался с тем, что вопрос помощи верующим Сирии там изрядно политизирован. Они сразу спрашивали: "А вы за Асада или за оппозицию?", без внимания к реальной ситуации в стране, где религиозные общины находятся вне политики, помогая всем страждущим", — сетует Ефрем II, патриарх Сиро-яковитской церкви.

Уже второй раз он принимает у себя гостей из России — делегацию христианского и исламского духовенства, которая прибыла в Дамаск вместе с гуманитарной помощью от российских верующих.

Многие из этой делегации привозили в Дамаск гуманитарную помощь еще полтора года назад — и тогда были вынуждены укрываться от мин в стенах Сиро-яковитской патриархии. Пятого февраля прошлого года боевики обстреляли пункт раздачи продуктов, доставленных российскими религиозными деятелями, прямо рядом со входом в здание патриархии. Две женщины погибли. А вечером того же дня весь квартал Баб Тума подвергся одной из мощнейших за все годы войны бомбардировок.

© Sputnik / Антон Скрипунов Рынок на месте развалин храма Юпитера в Дамаске. 2018 и 2019 годы

Спустя несколько недель после трагедии сирийские войска освободили район Джобар и расположенный за ним пригород Дума от террористов. И сегодня следов той бомбежки не видно: местные быстро заделали дыры в домах и стараются забыть об обстрелах как о страшном сне.

Дамаск вернулся к полноценной жизни. Особенно это заметно по базару в исторической части сирийской столицы. Если полтора года назад тут, кроме торговцев и обитателей прилегающих домов, почти никого не было, то теперь это одно из самых людных мест. Под крытыми сводами рынка появился третий ряд, где торгуют в основном дети, а еще полтора года назад они приставали к прохожим, выклянчивая деньги. Горожане мирно прогуливаются, протягивают купюры торговцу сладостями — а в военное время тут процветал натуральный обмен. Но торговцы кофе в фесках стоят на тех же самых "точках", зазывая клиентов.

© Sputnik / Антон Скрипунов Рынок на месте развалин храма Юпитера в Дамаске. 2018 и 2019 годы

В школу под обстрелом

Один из самых густонаселенных районов Дамаска — Барза — с началом столкновений в 2011 году оказался на передовой, но многие жители не покинули свои дома — им попросту некуда было податься. В итоге они стали живыми мишенями.

Ахмад Амори пошел в районную школу в 2012-м, однако уроки в первом классе продлились недолго: мины боевиков превратили здание в убогий остов. Пришлось посещать занятия в соседнем районе, что из-за обстрелов удавалось далеко не всегда.

© Sputnik / Антон Скрипунов Поврежденное в результате обстрела здание в районе Барза. Дамаск

"Боевики заняли восточную часть района Барза и постоянно стреляли по домам. Мы прятались где попало, плотно прижав ладони к ушам", — рассказывает он.

Некоторые многоэтажки в Барза буквально изрешечены снарядами. Многие повреждения пока не заделали — жильцы либо погибли, либо спешно бежали оттуда. Там, где люди все же остались, пробоины постепенно заложили кирпичом.

© Sputnik / Антон Скрипунов Отремонтированное после обстрела здание в районе Барза. Дамаск

Стремительное восстановление

Район Барза возвращается к довоенному облику во многом благодаря помощи из России. Так, на средства российских верующих полностью восстановлена местная школа — ее белое здание разительно выделяется на фоне окружающих бурых руин. И это лишь один из примеров.

"Россия не только помогает нам избавляться от террористов, но и участвует в восстановлении инфраструктуры страны. Лично для меня школа значит не меньше, чем для министра обороны освобождение какого-либо района от боевиков. Ведь террористы несли разрушение повсюду, а мы хотим созидать", — подчеркивает министр образования Сирии Салех аль-Рашид.

© Sputnik / Валерий Мельников Города мира. Дамаск

Строительство идет быстро — это подтверждают и эксперты. В прошлом году впервые за семь лет ВВП Сирии показал небольшой рост в 0,1 процента. А по итогам 2019-го, как ожидается, экономика прибавит 5,8 процента. Сирийские власти обратились за помощью к России, Ирану и Китаю.

Сирийцы смотрят в будущее с оптимизмом, хотя послевоенных проблем немало. Вдоль дороги из района Барза в пригород Дума перед глазами разворачивается картина апокалипсиса: полуразрушенные дома, ржавые остовы машин, разбросанная повсюду колючая проволока. За эти районы, Джобар и Харасту, в марте прошлого года шли кровопролитные бои. Потерпев поражение, боевики покинули эту местность вместе с семьями, а сотни мирных жителей так и живут среди развалин.

Обитаемые руины в Харасте легко определить по огромным пластиковым бочкам для воды и сохнущему белью. Изредка в течение дня через КПП проезжают машины — люди выбираются в город за едой. Кого попало сюда не пускают: покидавшие район боевики оставили сирийской армии и местным жителям смертельные "сюрпризы". Военные находят и уничтожают мины чуть ли не ежедневно.

Пока неизвестно, когда освобожденные от террористов районы будут полностью восстановлены. Власти говорят о сроке три года — речь идет о всей стране. Жители некогда занятых террористами районов Дамаска надеются, что руины снесут и на их месте появятся новые многоэтажки. А огни городских ночных фонарей сменят костры для уничтожения боеприпасов.

Читайте также: