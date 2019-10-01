Обреченный Хасанкейф: на месте древнего турецкого города появится водохранилище

В рамках проекта по созданию новой ГЭС на реке Тигр власти решили затопить город и объявили эвакуация его жителей.

СУХУМ, 1 окт – Sputnik. В связи с запуском новой ГЭС на реке Тигр древний город Хасанкейф на востоке Турции уйдет под воду, передает РИА Новости.

План построить плотину на Тигре был разработан в середине прошлого века, его реализация началась в 2006 году. Плотина предназначается для контроля наводнений, водоснабжения и орошения, водохранилище станет вторым по объему в Турции, а созданная на ней ГЭС - четвертой по мощности в стране. Высота плотины составляет 135 метров, установленная мощность гидроузла – 1200 МВт, ежегодная выработка электричества – 4,12 МВт. Стоимость проекта составляет около 2,1 миллиарда долларов. В зону затопления попали около 200 населенных пунктов.

Заполнение водохранилища запланировано на октябрь. Властями страны объявлена эвакуация населения до 8 октября 2019 года. Жители переселяются в новый населенный пункт в трех километрах от Хасанкейфа. Для этой цели построено более 700 домов.

Ученые безуспешно пытались оспорить реализацию этого проекта в Европейском суде по правам человека. Кроме того, существовали предложения по уменьшению площади затопления без ущерба для мощности гидроэлектростанции. Однако, эти инициативы были проигнорированы.

Историки и археологи считают, что научную ценность этой местности трудно переоценить. Во-первых, это территория, на которой происходили войны между Римской империей и Персией. Во-вторых, именно отсюда началось распространение ислама на территории Турции. Хасанкейф – один из старейших постоянно населенных пунктов на Земле. Его возраст составляет порядка 12 тысяч лет, население около двух тысяч человек, вокруг города множество пещер и гробниц.

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