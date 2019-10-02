Российскую систему С-500 испытали в Сирии

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. В Сирии испытали важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".
Уточняется, что испытания уже закончены и признаны успешными.
По словам бывшего замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, при испытании компонентов системы особое внимание уделяется их бесперебойной работе.
Техника "испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ", это позволяет выявить недочеты. Именно поэтому Сирия хорошо подходит для таких испытаний, поскольку там всегда жарко и много пыли, добавил генерал-лейтенант.
Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для Российской армии.
Радиус поражения системы — 600 километров. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. У нее также будет возможность поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.
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