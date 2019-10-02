Минобороны России опровергло испытание С-500 в Сирии

Ранее "Известия" со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщили о тестировании в Сирии С-500.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Российское военное ведомство опровергло испытание С-500 в Сирии, отметив, что никакой необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов на территории республики не было и нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

"С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что системе ПВО, выстроенной для прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим в Сирии, задействованы новейшие российские комплексы С-400, "Панцирь-С", "ТОР-М2" и истребители Су-35С.

"Что касается испытаний ЗРС С-500 в сложных климатических условиях, то, по данным Минобороны, на российском полигоне "Ашулук" условия эксплуатации для любых комплексов ПВО нисколько не легче", - говорится в сообщении.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для Российской армии.

Радиус поражения системы — 600 километров. Она будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. У нее также будет возможность поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

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