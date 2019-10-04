Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира

Шведская школьница Грета Тунберг стала приходить к Шведскому парламенту и требовать активных действий от политиков. Она призвала устраивать забастовки школьников каждую пятницу, движение набрало обороты и вылилось в мировую забастовку.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира, вручаемую детской правозащитной организацией KidsRights, передает РИА Новости.

Вместе с Гретой премию получила юная камерунская правозащитница Дивина Малум, которая положила начало движению Children for Peace в своей стране, чтобы повысить информированность детей о вооруженных группировках и призвать их активнее участвовать в построении мира в Камеруне.

"Без сомнения, и Грета, и Дивина влияют на будущее многих детей. Они по праву стали обладателями Международной детской премии мира", - заявил основатель организации и председатель экспертного комитета Марк Дулларт.

Официальная церемония награждения состояится 20 ноября в Гааге во Всемирный день ребенка.

Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.

Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

Международная организация KidsRights была создана в 2003 году, в свое время детскую премию мира получала и пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

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