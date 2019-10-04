В Крыму построят "Воронеж": новейшую радиолокационную станцию развернут в Севастополе

Установка в Крыму новейшего радиолокатора заметно укрепит наземный сегмент системы предупреждения о ракетном нападении на южном и западном направлениях.

СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", которая станет частью российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

"В системе предупреждения о ракетном нападении несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции "Воронеж". Они расположены по периметру наших границ — в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности — 2022 год. Еще одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов.

В 2017 году председатель совета директоров компании "РТИ", разработчика этих радиолокационных станций, Сергей Боев рассказывал журналистам, что РЛС "Воронеж-СМ" развернут в Крыму "в ближайшие годы".

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" — это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.

Индексы в названии РЛС означают длину волн, на которых они работают: М — метровый диапазон, ДМ — дециметровый, СМ — сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен получить максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

Сегодня в составе российской СПРН на боевом дежурстве — радиолокационные узлы в Мурманске, Печоре, Иркутске, Балхаше (Казахстан), Барановичах (Беларусь), Лехтуси и Армавире, а также космические комплексы обнаружения стартов с ракетных баз США и различных акваторий. Каждый узел включает в себя одну или несколько РЛС, данные с которых передаются на центральный командный пункт.

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