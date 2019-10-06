13:08 06 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.03
  • EUR71.35
Поиск

Нидерланды отказались от использования названия Голландия

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
96 0 0

Начать активное использование названия Нидерланды намерены в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Правительство Нидерландов решило прекратить использовать другое название страны – Голландия, а пользоваться только своим официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Adformatie.

Такое решение принято в связи с попыткой изменить имидж страны, так как сейчас Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.

Проект развернут в конце этого года, чтобы в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме страна была представлена исключительно как Нидерланды.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах

Отмечается, что правительство применяет удобный и прагматичный подход, чтобы стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение местной культуры, норм и ценностей.

Название Голландия начали применять ко всей стране, поскольку так назывались две самые развитые провинций – Северная и Южная Голландия.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Серая зона": Донбасс глазами победителя Intarget Photolux Award
Подружиться со своей болезнью: бразилец придумал способ поддержать людей с витилиго
20 способов сэкономить на продуктах
Порядок в холодильнике: как сэкономить на продуктах
Соцсети
Sputnikabkhazia