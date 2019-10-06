Нидерланды отказались от использования названия Голландия

Начать активное использование названия Нидерланды намерены в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Правительство Нидерландов решило прекратить использовать другое название страны – Голландия, а пользоваться только своим официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Adformatie.

Такое решение принято в связи с попыткой изменить имидж страны, так как сейчас Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским Кварталом красных фонарей.

Проект развернут в конце этого года, чтобы в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме страна была представлена исключительно как Нидерланды.

Футбольная сборная страны также откажется от привычного для болельщиков названия во всех матчах

Отмечается, что правительство применяет удобный и прагматичный подход, чтобы стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение местной культуры, норм и ценностей.

Название Голландия начали применять ко всей стране, поскольку так назывались две самые развитые провинций – Северная и Южная Голландия.

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