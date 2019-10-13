Турецкая армия взяла под контроль город Телль-Абъяд и стратегически важную трассу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что общее число террористов, которые были обезврежены в ходе операции "Источник мира", составляет 490.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Турецкая армия и сирийская оппозиция взяли под контроль город Телль-Абъяд на севере Сирии, сообщает агентство Anadolu.

Минобороны Турции также сообщило, что части турецкой армии и отряды сирийской оппозиции, которые проводят операцию на севере Сирии, взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо-Хасеке, соединяющую северо-восточные районы Сирии с другими регионами страны.

В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн. Курдское агентство Firat сообщило, что арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что союзные США "Сирийские демократические силы" (SDF) хотят договориться с властями Сирии и российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать войска Турции на севере страны.

"В последние 24 часа мы также узнали, что... SDF ищут заключения своего рода сделки с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать Турцию на севере (Сирии)", - сказал Эспер в эфире CBS.

Он не уточнил, в чем может заключаться сделка и не привел подробностей.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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