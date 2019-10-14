Число жертв тайфуна в Японии возросло до 47 человек

В спасательных работах принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны Японии, была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тысяч эвакуированных местных жителей.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Число жертв, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 47 человек, сообщает телеканал NHK.

Еще 16 числятся пока пропавшими без вести, травмы получили 189 человек.

Стихия оставила около 136 тысяч жилищ без водоснабжения и 4300 - без электричества. Пока идут восстановительные работы по возобновлению подачи водоснабжения, питьевую воду в пострадавшие районы привозят автоцистернами. Подачу электричества планируется восстановить к середине недели.

В спасательных работах принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны Японии.

Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря и к оползням.

Японцы в Twitter делились фотографиями фиолетового неба, которое наблюдалось перед тайфуном.

The pinkish skies of Japan that was about to get hit by Super Typhoon Hagibis, taken by netizens. This reminds me of some scenes in the anime… it’s so aesthetically beautiful. A danger in disguise, a silence before the storm.



We sincerely pray for everyone’s safety in Japan. 🙏 pic.twitter.com/gzN2Hr0J85 — ʟᴀʟᴀɪɴᴇ 💛 (@yullaineedesu) October 12, 2019

Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Такой сильный ветер способен перевернуть грузовик.

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

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