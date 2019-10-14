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Число жертв тайфуна в Японии возросло до 47 человек

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
В мире
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В спасательных работах принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны Японии, была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тысяч эвакуированных местных жителей.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Число жертв, вызванных тайфуном "Хагибис" в Японии, возросло до 47 человек, сообщает телеканал NHK.

Еще 16 числятся пока пропавшими без вести, травмы получили 189 человек.

Стихия оставила около 136 тысяч жилищ без водоснабжения и 4300 - без электричества. Пока идут восстановительные работы по возобновлению подачи водоснабжения, питьевую воду в пострадавшие районы привозят автоцистернами. Подачу электричества планируется восстановить к середине недели.

В спасательных работах принимают участие около 31 тысячи сотрудников сил самообороны Японии.

Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря и к оползням.

Японцы в Twitter делились фотографиями фиолетового неба, которое наблюдалось перед тайфуном.

Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. Задержки рейсов в столичном аэропорту "Нарита" пока продолжаются.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре — до 45 метров в секунду, при порывах — до 65.

В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Такой сильный ветер способен перевернуть грузовик.

В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.

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