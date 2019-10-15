Всегда призывали к сдержанности: Москва не поддерживает операцию Турции в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео ранее проинформировал о том, что Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Cпецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил Москва всегда считала неприемлемой военную операцию и не поддерживала ввод подразделений Турции, безопасность турецко-сирийской границы должна быть обеспечена за счет сил Дамаска, передает РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, действительно ли есть согласие между Россией и Турцией по поводу этой операции, Лаврентьев ответил отрицательно.

"Нет. Мы всегда призывали к сдержанности Турцию, всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии, она неприемлема", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что безопасность турецко-сирийской границы "должна быть обеспечена именно за счет ввода правительственных сил на всем протяжении границы". "Поэтому мы никогда не выступали и не поддерживали идею ввода, в том числе турецких подразделений, не говоря уже о сирийской вооруженной оппозиции", - добавил он.

"В целом операция действительно способна нарушить этот хрупкий межконфессиональный мир в тех районах. Он населен не только курдами, но и арабами, суннитами. Когда туда расселяют людей, которые никогда там не проживали, вы сами понимаете, это вызывает недовольство местных жителей, которые веками жили на этих территориях", - отметил спецпредставитель президента России.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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