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Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло

© РИА Новости / Вадим Кофман
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Sputnik Абхазия

Трое человек по-прежнему числятся без вести пропавшими в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17 человек, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее было известно о гибели 15 человек.

"В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших", - сказала она.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.

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