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Закрытый показ уникальной коллекции бриллиантов в Москве

Как в кино: в Японии украли бриллиант стоимостью почти в два миллиона долларов

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Sputnik Абхазия

Записи камер видеонаблюдения на выставке-продаже ювелирных изделий показали, что в какой-то момент у стенда с украденным бриллиантом находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Бриллиант весом 50 карат стоимостью 200 миллионов иен, что составляет 1,8 миллиона долларов, украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Пропажу обнаружили не сразу. Один из участников ко времени закрытия заметил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат.

В последний раз он видел бриллиант за час до этого. В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Пропал только этот бриллиант.

Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось. Полиция ведет расследование.

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