Орлица разорила российских орнитологов счетами за телефон

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Новосибирские орнитологи столкнулись с неожиданной проблемой из-за орлицы Мин, за которой они следили с помощью трекера. Птица внезапно улетел в Иран и шлет оттуда дорогие СМС с геоданными. Об этом рассказала орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер в своем Telegram-канале.Степная орлица Мин участвует в проекте по отслеживанию перемещения этого вида птиц. Датчик на птице регистрирует местонахождение и периодически отсылает ученым СМС с информацией.
Всего ученые наблюдают за 13 птицами, 12 из которых сейчас находятся в Казахстане, а одна неожиданно изменила маршрут, улетев в Иран.
Смена маршрута стоила орнитологам всех средства на оплату сообщений наблюдаемых птиц.
В связи с этим ученые были вынуждены запустить акцию "Закинь орлу на мобилку!", которая продлится до конца текущего года.
Читайте также:
- Маландзия рассказал об особенностях редкой в мире птицы, встречающейся в Абхазии
- Орнитолог: в Абхазии обитает более трехсот видов птиц