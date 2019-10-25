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Орлица разорила российских орнитологов счетами за телефон

© Sputnik / Igor Onuchin
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Sputnik Абхазия

Ученые были вынуждены запустить акцию "Закинь орлу на мобилку!", которая продлится до конца текущего года.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Новосибирские орнитологи столкнулись с неожиданной проблемой из-за орлицы Мин, за которой они следили с помощью трекера. Птица внезапно улетел в Иран и шлет оттуда дорогие СМС с геоданными. Об этом рассказала орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер в своем Telegram-канале.

Степная орлица Мин участвует в проекте по отслеживанию перемещения этого вида птиц. Датчик на птице регистрирует местонахождение и периодически отсылает ученым СМС с информацией.

Всего ученые наблюдают за 13 птицами, 12 из которых сейчас находятся в Казахстане, а одна неожиданно изменила маршрут, улетев в Иран.

Смена маршрута стоила орнитологам всех средства на оплату сообщений наблюдаемых птиц.

В связи с этим ученые были вынуждены запустить акцию "Закинь орлу на мобилку!", которая продлится до конца текущего года.

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