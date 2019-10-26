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Дописать за Моцартом: у "Маленькой ночной серенады" появилась вторая часть

© Sputnik / Владимир Вяткин
В мире
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Sputnik Абхазия

Одно из самых известных произведений в мире было сочинено в 1787 году в пяти частях, однако вторая — не сохранилась. Убрал ли ее Моцарт или кто-то другой, или она была утеряна сейчас не известно.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Британский композитор, дирижер и преподаватель музыки Дебби Уайзман дополнила "Маленькую ночную серенаду" Вольфганга Амадея Моцарта, сообщает Classic FM. 

Когда Уайзман узнала, что вторая часть произведения отсутствует, она решила дополнить серенаду и написала Ein Bisschen Fehlt ("Немного не хватает". - ред.), произведение было записано с Национальным симфоническим оркестром Великобритании.

"Мы знаем, что "Неоконченная симфония" Шуберта или Реквием Моцарта не были дописаны авторами, но для меня стало огромным сюрпризом, когда я узнала, что всемирно известная и очень популярная "Маленькая ночная серенада" тоже больше, чем ее обычно исполняют. Я не пыталась заменить потерянную часть. Я решила сделать музыкальный ответ, когда впервые услышала эту новость", — прокомментировала Уайзман.

Вольфганг Амадей Моцарт - австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Благодаря феноменальным музыкальным способностям Вольфганг с четырехлетнего возраста играл на клавесине, с пяти-шести лет начал сочинять, в восемь-девять лет создал первые симфонии, а в 10-11 лет — первые произведения для музыкального театра.

Всего Моцартом было написано свыше 600 музыкальных произведений, в том числе 16 месс, 14 опер и зингшпилей, 41 симфония, 27 фортепианных концертов, пять скрипичных концертов, восемь концертов для духовых инструментов с оркестром, множество дивертисментов и серенад для оркестра или различных инструментальных ансамблей, 18 фортепианных сонат, свыше 30 сонат для скрипки и фортепиано, 26 струнных квартетов, шесть струнных квинтетов, ряд произведений для других камерных составов, неисчислимое количество инструментальных пьес, вариаций, песен, небольших светских и церковных вокальных композиций.

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