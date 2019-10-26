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Бункеры с нефтью после теракта, совершенного боевиками ИГИЛ в Сирии.

Минобороны России: США занимались контрабандой нефти из Сирии

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Sputnik Абхазия

Российское военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, подтверждающие тот факт, что главный интерес США в Сирии - это нефтяные месторождения.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Минобороны России опубликовало снимки космической разведки, подтверждающие, что после разгрома террористов ИГ*, американцы продолжили добывать нефть в Сирии и вывозить ее из страны.

Как заявили в российском военном ведомстве, эти снимки, представленные снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и перенаправлялась бензовозами за пределы Сирии.

В частности, на снимке нефтесборного пункта Даман, сделанном 23 августа, зафиксировано 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза. В окрестностях провинции Дер-Эз-Зор, на снимке, сделаном 8 сентября зафиксированы 36 единиц автомобильной техники, среди которых 32 бензовоза. В районе Меядин на 8 сентября находились 41 автомобиль и 34 бензовоза.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".

*Организация, запрещенная в России и ряде других стран



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