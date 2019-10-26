Эрдоган начнет новую операцию в Сирии в случае срыва договоренностей с Россией

По итогам шестичасовых переговоров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 22 октября был подписан меморандум по урегулированию ситуации в Сирии.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны начать новую операцию в Сирии против курдских формирований в том случае, если они останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, которая согласована с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Мы с РФ договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их. За стол переговоров с террористами не сядем", – подчеркнул Эрдоган во время выступления в Стамбуле, которое транслировалось по телевидению. © Sputnik / Стрингер Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

Тем временем президент России Владимир Путин в субботу в телефонной беседе рассказал о достигнутых со своим турецким коллегой договоренностях по Сирии французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В пресс-службе Кремля сообщили, что Эммануэль Макрон положительно оценил достигнутые между Россией и Турцией договоренности по Сирии.

Позже глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили обстановку в Сирии. Российская сторона обозначила необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность САР. В ведомстве добавили, что в ходе телефонного разговора рассматривались отдельные вопросы двусторонней сферы отношений.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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