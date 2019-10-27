"Атлантическая решимость": США доставили в Грецию ударные вертолеты

США доставили в Грецию вертолёты Apache, Chinook и Black Hawk, которые примут участие в учениях "Атлантическая решимость".

СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В Грецию из Германии доставили вертолеты Apache, Chinook и Black Hawk, которые примут участие в учениях, сообщило посольство США в Афинах, передает РИА Новости.

Вертолеты будут размещены на базе армейской авиации Стефановикио в Волосе, которую американцы получат в свое распоряжение по новому соглашению о военных базах.

Вертолеты третьей боевой авиационной бригады, армейские машины для перевозки вертолетов и оборудование были доставлены накануне транспортным судном Endurance в порт Волос. По информации американских военных, для участия в учениях будут направлены примерно 1700 солдат, 50 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk, 10 Chinook CH-47, 20 Apache AH-64 и более 2000 колесных транспортных средств.

С апреля 2014 года, с началом кризиса на Украине, США в рамках операции "Атлантическая решимость" на основе ротации размещают свои боевые подразделения в разных странах, постепенно наращивая их численность. Операция представляет собой комплекс военных и военно-политических мероприятий. По утверждениям американской стороны, эти действия направлены на поддержку союзников по НАТО в Европе.

МИД России в этой связи обвинял США в пренебрежении интересами безопасности и стремлении к дестабилизации военно-политической обстановки.

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