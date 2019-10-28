Российская военная полиция начала отвод курдов от сирийско-турецкой границы

Отмечается, что военные действуют на сирийской территории за пределами зоны турецкой операции "Источник мира".

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Российская военная полиция помогает с выводом курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление начальника Центра примирения враждующих сторон генерал-майора Сергея Романенко.

Военная полиция России оказывает содействие по отводу курдов до 18:00 вторника, согласно подписанному в Сочи 22 октября Меморандуму о взаимопонимании между Москвой и Анкарой.

"После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и востоку от района операции <...>, кроме города Камышлы", — добавил Романенко.

Все курдские подразделения также должны покинуть Манбидж и Таль-Рифат. Генерал-майор подчеркнул, что выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

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