Арестован срочник, застреливший восьмерых сослуживцев в Забайкалье

По статье "Убийство двух и более лиц" молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik. Читинский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев в войсковой части, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника судьи Анну Бегишеву.

Решение вынесено в воскресенье, однако журналисты о нем узнали только на следующий день.

"Читинским гарнизонным судом в отношении рядового Шамсутдинова … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала Бегишева.

Инцидент случился вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкальского края. При смене караула рядовой Рамиль Шамсутдинов начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия, погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Шамсутдинов был задержан на месте. Ранее в Минобороны отмечали, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением воинской службы.

По данному факту возбудили уголовное дело. Жизни двух пострадавших, которые получили ранения, вне опасности. На место ЧП вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения.