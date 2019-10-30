HBO снимет приквел к "Игре престолов"

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. HBO снимет новый сериал-приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, об этом сообщается на сайте телеканала.
"HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона"), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", - говорится в заявлении.
Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник.
#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.— Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019
The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm
Ранее телеканал HBO отменил выход одного из приквелов "Игры престолов", действия которого должны были разворачиваться за 1000 лет до событий сериала и должны были рассказывать о первой битве людей с белыми ходоками.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
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