HBO снимет приквел к "Игре престолов"

За основу приквела будет взят цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов".

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. HBO снимет новый сериал-приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, об этом сообщается на сайте телеканала.

"HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона"), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", - говорится в заявлении.

Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm — Game of Thrones (@GameOfThrones) October 29, 2019

Ранее телеканал HBO отменил выход одного из приквелов "Игры престолов", действия которого должны были разворачиваться за 1000 лет до событий сериала и должны были рассказывать о первой битве людей с белыми ходоками.

Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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