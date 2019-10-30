Facebook заявил об удалении аккаунтов, связанных с Россией

Всего речь идет о 35 аккаунтах, 53 страницах и семи группах, а также о пяти аккаунтах в Instagram.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Facebook объявил, что удалил за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России.

"Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центрально-Африканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию", — утверждают в Facebook.

В компании также заявили, что провели собственное расследование, которое показало, что эти сети связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме того, они "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.

Facebook неоднократно удалял российские аккаунты. Так, на прошлой неделе соцсеть заблокировала одну российскую и три иранских сети аккаунтов, объяснив это борьбой с зарубежным влиянием. Как утверждали в Facebook, целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка. Кроме того, глава компании Марк Цукерберг обвинил Россию, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года.

Москва неоднократно отвергала все обвинения в попытках повлиять на выборы в США и других странах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а глава МИД Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", так никто и не представил.

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