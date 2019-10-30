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"Он сила": Оливер Стоун рассказал о своем впечатлении от общения с Путиным

© Sputnik / Алексей Никольский
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Sputnik Абхазия

Американский режиссер Оливер Стоун снял документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Президент России является "стабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун, пишет РИА Новости.

Стоун стал "секретным" гостем в программе международного инвестиционного форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии.

"Я восхищаюсь тем, что он (Путин - ред.) делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии", - сказал Стоун.

Стоун также отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.

Владимир Путин и Оливер Стоун
Showtime Networks Inc.
Оливер Стоун о Путине: истинный сын России

"США работают сверхурочно, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и другие регионы. Кажется, что США распространяют проблемы повсюду, делают милитаризацию большой проблемой, ведут войны... такой вид сумасшествия ведет мир к хаосу", - добавил режиссер.

Стоун рассказал, что российский лидер застенчивый и скромный человек.

"Мы беседовали в течение двух лет, проводили интервью в четыре этапа, провели 20-30 часов вместе. Рассудительный, думает о том, что он говорит, играет в шахматы... балансирует каждый аргумент, видит хорошие и плохие стороны", - сказал Стоун.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для его нового документального фильма "В борьбе за Украину", фильм получил специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина. Интервью с Путиным были также включены в документальный фильм Стоуна "Украина в огне" о событиях 2014 года. Также в 2017 году вышел четырехсерийный фильм "Интервью с Путиным".

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