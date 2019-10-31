Опрос: жители США не знают об обстрелах Югославии

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik среди жителей США о том, слышали ли они, что в 1999 году коалиция стран НАТО проводила воздушные бомбардировки Югославии.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители США мало знают о бомбардировках Югославии, это означает, что внешняя политика не в фокусе внимания американского общества, сказал в интервью Sputnik Абхазия политолог Владимир Новиков.

Вопрос, который задавали жителя США, звучал так: "Вы читали или слышали, что в 1999 году коалиция стран НАТО (США, Франция, Германия и т. д.) проводила воздушные бомбардировки Югославии, европейской страны, в течение примерно 80 дней?".

Спеди опрошенных 26% жителей сказали, что слышали о бомбардировках Югославии, 54% ответили, что ничего не знают об этом, и 20% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

"Также это говорит о том, что в Америке нет длинной памяти во внешней политике. Если, к примеру, провести аналогичный опрос в России, то, я думаю, процентов 70 вспомнят, что это было, а те, кто не вспомнит, это люди, которым меньше 20 лет, или они ходили в детский сад или школу, и эта тема не была в их фокусе", - подчеркнул политолог.

Результаты опроса показывают, что интерес большинства американских граждан сосредоточен на внутренних проблемах собственной страны.

"В этой ситуации можно говорить о том, что происходит расхождение интересов значительной части общества со значительной частью элиты как республиканской, так и демократической. Население хочет сосредоточиться на внутренних проблемах, а большая часть элиты видят миссию в том, чтобы нести демократию в мир, показывать американское превосходство. Поэтому можно сделать прогноз, что на ближайших выборах президента США победит тот, кто сделает основной не внешнюю повестку, а внутреннюю", - считает Владимир Новиков.

Опрос был проведен для Sputnik News со 2 по 15 октября 2019 года в США компанией IFop (старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения). В опросе приняли участие 1001 респондент в возрасте старше 18 лет.

Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом составляет +/- 3,1% (при доверительной вероятности 95%).

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