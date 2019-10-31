В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7

Формат "Большой восьмерки" перестал существовать после возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России в формате G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Россия не должна принимать участия в саммитах G7 до тех пор, пока она "не будет уважать территориальную целостность соседей" и придерживаться "стандартов демократических обществ", говорится в резолюции, опубликованной Сайресом.

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году. По мнению американского лидера, обсуждать многие международные вопросы имеет смысл вместе с Россией.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран-участниц "Большой семерки" в ходе последнего саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".

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